The Nation: Обама совершил три ошибки в отношении России

The Nation назвала три ошибки, которые допустил американский лидер Барак Обама в своей политике по отношению к Российской Федерации.

Первой ошибкой был назван отказ Обамы от сотрудничества с Россией в борьбе с террористической группировкой ИГ, деятельность которой запрещена в РФ. Президент США объяснил это тем, что не доверяет российскому лидеру.

Помимо этого Обама не придерживается собственной инициативы относительно отказа от сохранения статуса боевой готовности с ядерного оружия. Третьей ошибкой президента The Nation считает позволение Обамы изменить порядок реализации Минских соглашений, которое он дал своему украинскому коллеге Петру Порошенко.

The Nation обращает внимание, что в результате американский президент, ранее ставивший своей целью оставить Россию в одиночестве, на саммите G20 сам оказался изолирован.

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