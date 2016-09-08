Резолюция с призывом помочь Грузии оружием принята в США

Палата представителей конгресса США приняла в четверг резолюцию 660, которая призывает предоставить Грузии «возможности для обороны». Об этом сообщила на своем сайте фракция республиканцев.

Документ призывает главу Белого дома поддерживать территориальную целостность Грузии и «не признавать де-юре или де-факто» суверенитет Российской Федерации над Абхазией и Южной Осетией.

За резолюцию проголосовало 410 депутатов, против высказались шестеро. Резолюция не сможет оказать большого влияния на внешнюю политику США, так как не имеет обязывающей силы.

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