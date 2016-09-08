Студенты Гарварда будут изучать особенности мышления Pussy Riot

В Гарварде на кафедре славянского языка и литературы подготовлен курс, в рамках которого планируется изучать особенности поведения и мышления русских диссидентов. Среди объектов исследования - писатель Александр Солженицын, а также Pussy Riot, панк-группа, получившая скандальную известность после акции в московском храме Христа Спасителя.

По мнению экспертов, курс может стать основой для подготовки сотрудников спецслужб, которые будут специализироваться на России. Так, политолог Александр Ионов высказывает опасения, что студенты, изучившие особенности мышления диссидентов, впоследствии могут работать с оппозицией внутри России для ведения подрывной деятельности.

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