Американский спецназ провалил операцию по освобождению пленных

В августе во время террористического акта в Американском университете боевиками были захвачены два преподавателя американского и австралийского происхождения. Через некоторое время после их похищения спецназ США провел в Афганистане операцию по их освобождению.

Как сообщает РИА Новости, проведенная операция не увенчалась успехом. Семеро боевиков террористической группировки были уничтожены в результате операции, однако захваченные преподаватели так инебыли обнаружены. Как стало известно, это не первая попытка освободить заложников. Ранее операцию по освобождению пленных пришлось остановить, поскольку она не была согласована с американским правительством.

Читайте также:

Другие мировые новости

Все новости дня