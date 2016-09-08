Стали известны подробности стрельбы в техасской школе

Американская полиция раскрыла подробности инцидента со стрельбой, произошедшем в городке Алпайн. По уточненным данным, стрелявший был один - это одна из учениц, застрелившаяся впоследствии в туалете. Пострадавшим подростком тоже оказалась девушка.

По предварительной версии, одна ученица выстрелила в другую в туалетной комнате школы, после чего застрелилась. Раненая девушка в данный момент находится в больнице. Мотивы нападавшей пока неизвестны.

Кроме того, стало известно, что во время операции ранение получил один из полицейских. По сообщению шерифа города, выстрел бы произведен одним из стражей порядка по неосторожности.

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