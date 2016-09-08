Пожилому американцу так надоела жена, что он ограбил банк

В Канзасе семидесятилетний мужчина совершил попытку ограбления банка, потому что хотел сесть в тюрьму и быть как можно подальше от своей жены. Против грабителя уже возбуждено уголовное дело.

Лоуренс Джон Риппл, придя в банк, обратился к кассиру и потребовал выдать ему все наличные. Персонал банка сразу же вызвал правоохранителей. При задержании Риппл, который сидел на скамейке в ожидании ареста, сказал полицейским, что ранее тем днем поссорился с женой и просто не хотел, чтобы это произошло еще раз.

Как пишут СМИ, вероятнее всего мечта американского пенсионера сбудется.

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