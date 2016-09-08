Неизвестные обстреляли школу в Техасе

В Соединенных Штатах снова произошел инцидент со стрельбой. На этот раз нападению подверглись школьники техасского городка Алпайн, насчитывающего не более шести тысяч жителей.

Двое неизвестных открыли стрельбу в помещении местной школы. В данный момент известно только об одном пострадавшем. Здание было оцеплено, эвакуированы все двести восемьдесят человек, находившиеся в момент нападения внутри. Стрелявшим удалось скрыться. в данный момент они объявлены в розыск. Сообщается, что после нападения были закрыты все школы города.

Это не единственный эпизод такого рода, произошедший в США за последнее время. Одно из наиболее громких нападений произошло в ночном клубе в Орландо, в результате которого были убиты сорок девять человек

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