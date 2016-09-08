Одному премьеру отставка, другому повышение, третьему - перемещение

Вслед за сегодняшним заявлением об уходе с поста главы правительства Армении стало известно об отставке его казахстанского коллеги Карима Масимова. Зато на повышение пошел премьер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На последнего сегодня Законодательная палата и Сенат парламента возложили обязанности врио президента страны. Что было вполне ожидаемо. Центризбирком определяется с датой организации выборов президента страны, которые должны состояться до Нового года.

Временно исполняющим обязанности главы правительства Казахстана назначен Бакытжан Сагинтаев. Его предшественник перемещён на должность председателя Комитета национальной безопасности страны. Прежний руководитель стал советником президента Назарбаева.

В России перемен на уровне премьер-министра пока не ожидается.

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