Кандидат в президенты США удивлен существованием Алеппо

Курьезная ситуация произошла во время интервью Гэри Джонсона телеканалу MSNBC. Как выяснилось в ходе интервью, кандидат в президенты Соединенных Штатов не знает о существовании города Алеппо.

Журналист решил спросить у Джонсона, каково его отношение к ситуации вокруг Алеппо и какие действия он планирует предпринять по ее разрешению, если его все-таки изберут президентом США. Джонсон в ответ уточнил, что это такое - Алеппо. Предположение о том, что Джонсон, вероятно, шутит, тот опроверг, заявив, что настроен абсолютно серьезно. Журналист бы вынужден объяснить, что речь идет о сирийском городе, из-за которого возник кризис с беженцами.

Ранее Джонсон, возглавляющий Либертарианскую партию, уже баллотировался в президенты, но получил всего один процент голосов избирателей.

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