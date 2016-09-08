Рада требует от Европы признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными

Обращение к иностранным парламентам и международным организациям принято сегодня в Верховной Раде Украины. Требование – не признавать итоги выборов в Госдуму России из-за проведения голосования в Крыму.

За проект такого постановления №5075 на пленарном заседании проголосовали 269 народных избранников. Авторы постановления, в числе которых представители нескольких фракций, уверены, что в глазах мирового сообщества заявления о непризнании выборов в Крыму поставят под сомнение легитимность избранных в автономии депутатов Государственной Думы нового созыва. А возможно, и всей Госдумы. Ранее с призывом к крымчанам не принимать участия в голосовании обратились исполнительные власти Украины.

Недовольство украинских властей по поводу выборов в России понятно, однако президент Владимир Путин после очередной попытки теракта в Крыму поставил под сомнение легитимность самой Украинской власти и смысл продолжать с ней диалог. Кроме того, инициируемое украинскими властями противостояние Запада с Россией начинает раздражать европейские и американские власти и общественность, что отражается в риторике набирающего популярность кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Читайте также:



Крымчан отговаривают идти на выборы

"Маразм крепчает": в Крыму ответили на слова Киева о незаконности выборов