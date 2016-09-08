Депутаты принесли в Раду балалайки для своих “пророссийских” коллег
8 сентября 2016, 16:45 [ «АН-онлайн» ]
Представители фракции “Народного фронта” принесли в зал заседаний Верховной Рады Украины три балалайки, на которые были прикреплены таблички с указанием имен тех парламентариев, которые подозреваются в пророссийских настроениях.
Как пояснил поступок депутат Юрий Береза, представители “Народного фронта” дарят пророссийски настроенным коллегам наиболее подходящий для них рабочий инструмент. На прикрепленных табличках значились имена Борислава Березы, Сергея Каплина и Дмитрия Добродомова.Именно этих депутатов заподозрили в поддержке телеканала “Интер”, который некоторые украинские политики считает пророссийски ориентированным.
Напомним, из-за предполагаемых пророссийских настроений вход в офис телеканала ранее был перекрыт активистами.
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