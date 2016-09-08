В аэропорту Стамбула задержали террористку-смертницу

Полиция Турции предотвратила теракт в аэропорту Ататюрка в Стамбуле: стражи порядка задержали террористку-смертницу.

Спецслужбам поступила информация о том, что в Стамбул из Диярбакыра направляется Эбру Фырат, женщина, близкая к одному из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК, считается террористической в Турции) Мурату Карайылану.

Женщину задержали, однако факт наличия на ней пояса смертника не уточняется. Сейчас в аэропорту усилены меры безопасности.

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