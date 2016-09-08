Мишель Обама призналась: она обожает вещи,которые не пристало носить первой леди

Первая леди США Мишель Обама дала интервью изданию InStyle, в котором поделилась своими модными предпочтениями.

Миссис Обама призналась, что в жизни ей нравится повседневный стиль: "Никакого мейкапа, футболка да пара рваных джинсовых шорт или спортивных штанов".

Мишель Обама также подчеркнула, что ей не очень комфортно в официальных костюмах и платьях, и в жизни она предпочитает самые повседневные варианты.

Не впервые Мишель Обама подчеркивает свою простоту, ранее она уже заявляла, что она - самая обычная женщина: "Сейчас я первая леди, но я не была первой леди всю жизнь".

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