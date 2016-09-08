Жара в Индии убила рекордное количество людей

В четверг, 8 сентября, заместитель главного министра штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии Чина Раджаппа заявил, что жертвами аномальной жары за минувшие четыре месяца стали не менее 732 местных жителей.

Штат Андхра-Прадеш уже не первый год страдает из-за аномальной жары в теплый сезон. Раджаппа уточнил, что в прошлом году от нее погибли 1369 человек, а в 2014 году - 448 человек, передает телеканал NDTV. В настоящий момент правительство принимает экстренные меры по оказанию помощи районам, которые пострадали сильнее других.

Среди местного населения развернута кампания по разъяснению того, как надо вести себя при сильной жаре, а также, что следует делать, если человек получил солнечный или тепловой удар.

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