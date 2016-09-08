Премьер-министр Армении ушел в отставку

В четверг, 8 сентября, премьер-министр Армении Овик Абрамян в ходе заседания правительства республики сообщил о том, что решил подать в отставку.

Абрамян решил дать президенту Армении Сержу Саргсяну возможность сформировать новое правительство. Премьер-министр убежден, что следует думать о людях и дать шанс другим специалистам работать на основании уже осуществленных задач и стараться консолидировать общество, передает ТАСС.

Отметим, что Овик Абрамян занимал пост председателя правительства с апреля 2014 года. Кроме того, он - заместитель председателя Республиканской партии Армении, главой которой является Саргсян.

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