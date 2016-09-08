В сети вновь появилась головоломка, которую невозможно разгадать

В социальных сетях появилась очередная головоломка, которая заставила пользователей отчаянно спорить.

Люди всеми силами стараются, но не могут прийти к единому решению задачки о лошадях, подковах и сапогах. Один из пользователей Facebook выложил картинку-головоломку, в которой предлагается решить ряд уравнений с неизвестными, которые следует определить, исходя из сумм и разностей, представленных на фото.

Подавляющая часть людей считает, что правильным ответом является 48, другая - 42. Некоторые убеждены, что число равняется 22, 16 или 13.

Выяснилось, что подвох в простом моменте: в последнем вычислении число предметов, которые до этого предлагалось складывать и отнимать, меняется.

Читайте также: