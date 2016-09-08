Соглашение о взаимной отмене виз подписано между РФ и Лаосом

Соглашение о взаимной отмене визовых требований было подписано накануне между Россией и Лаосом.

Документ об отмене виз подписали в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита. Как сообщает РИА "Новости", стороны также подписали соглашение между финансовой службой по финмониторингу и подразделением финансовой разведки по противодействию отмыванию денег Лаоса о сотрудничестве в области борьбы с легализацией доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированию террористов.

Напомним, российский премьер Дмитрий Медведев находится сейчас во Вьентьяне на 11-м Восточноазиатском саммите.

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