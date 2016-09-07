Трамп рассказал, какой станет армия США в случае его победы

Численность вооруженных сил США должна составлять 540 тысяч человек, считает кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в Филадельфии.

Военный бюджет страны нужно пополнять с помощью различных направлений, заявил Трамп. Кандидат заверил своих избирателей, что в случае избрания на пост президента будет попросить конгресс об увеличении расходов на армию. Средства в бюджет Пентагона пойдут, в частности, от энергетической отрасли.

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Экс-госсекретарь США, кандидат на пост президента страны Хиллари Клинтон заявила, что предпочла бы поужинать с президентом России Владимиром Путиным, а не проводить время в компании своего оппонента Дональда Трампа.





Президентство Трампа реально: Клинтон не набирает необходимого числа голосов.



