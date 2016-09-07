В Канаде митингующие потребовали реформировать WADA из-за недопуска РФ к Паралимпиаде

В Монреале перед зданием, в котором располагается офис организации WADA, проходит митинг в поддержку российских спортсменов. В данный момент у дверей собралось около семидесяти человек из русскоязычной общины, которые требуют реформирования организации в связи с недопуском россиян.

Как сообщается, решением WADA были возмущены все представители русскоязычной общины. Активисты составили петицию, адресованную руководству WADA, в которой выражают протест против обвинений россиян. Охрана офиса не позволила передать документ, но представитель организации сообщил митингующим, что петицию можно отправить по электронной почте.

Митинг в поддержку паралимпийцев был согласован с местными властями.

Читайте также:

Суд Бонна отклонил иски российских спортсменов, не допущенных к Паралимпиаде

Другие мировые новости