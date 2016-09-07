Итальянский суд отменил уголовное наказание за публичное рукоблудие

Итальянский Верховный суд отменил уголовное наказание за мастурбацию в общественных местах, в том числе и публичную. Такое решение было принято в связи с недавними изменениями в законодательстве, исключившими действия такого рода из списка преступлений, за которыми следует уголовное наказание.

Отправной точкой для начала разбирательств по этому поводу стала кассационная жалоба, которую подал 69-летний мужчина, приговоренный к трем месяцам лишения свободы и штрафу почти в три с половиной тысячи евро за рукоблудие на глазах у студентов университета.

Суд отменил наказание в виде лишения свободы, однако многократно увеличил сумму штрафа. Теперь мужчине придется заплатить тридцать тысяч евро.

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