Преступник выдал сам себя, поставив на аватар ориентировку

Американец Мак Йервуд, находившийся в розыске за нападение, решил похвастать, что стал “самым разыскиваемым преступником недели” и установил в качестве фотографии профиля в Facebook плакат с ориентировкой на себя, который ранее распространила полиция.

Это привело к тому, что стражи порядка в кратчайшие сроки вычислили его местонахождение и арестовали.

Но на этом злоключения, по-видимому, не самого гениального преступника не закончились. После задержания Йервуд обратился к полицейскому с просьбой подать его лежавшие на полу джинсы. В этот момент из кармана джинсов вывалился пакет с марихуаной. Так что к обвинению в нападении прибавилась еще и статья за хранение наркотиков.

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