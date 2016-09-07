В Верховной раде Украины назревают пророссийские настроения. Внефракционный депутат рады Яков Безбах выступил 7 сентября с критикой правительственного курса: парламентарий потребовал помириться с Россией.

По мнению Безбаха, Украине следует для поднятия экономики восстановить отношения с Россией, а не следовать указаниям "заокеанских Сэмов", - передают "Украинские Новости".

Депутат считает, что Украине без России успеха не добиться, особенно если говорить о восстановлении промышленности страны, которая заложена во вреамена СССР.

Безбах справедливо заметил, что современная экономическая политика Украины напрямую зависит от МВФ и от экспорта, тогда как сама промышленность страны находится в стагнации. Критиковал депутат и политику Петра Порошенко за бездействие в той же экономике и за отсутствие мер по борьбе с безработицей.