Украинский Днепр расторг дружбу с российскими городами-побратимами

Город Днепропетровск, недавно переименованный в Днепр, разорвал отношения с российскими городами-побратимами. Такое решение принял городской совет, об этом сообщил мэр города в своем Facebook.

Городами-побратимами Днепра считались Красноярск, Самара и Улан-Удэ.

Ранее связи с российским городами разорвали Ивано-Франковск, Житомир, Ровно, Черновцы и Киев, чьим побратимом была Москва.

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