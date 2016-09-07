В ночь перед экстрадицией в Россию священника Грозовского приковали к койке

В среду, 7 сентября, юрист Хаим Айзенкот, который является адвокатом священника Глеба Грозовского, подозреваемого в сексуальных преступлениях, заявил, что его подзащитного приковали к койке.

Хаим уточнил, что Грозовский был прикован к кровати за руки и за ноги наручниками в ночь перед экстрадицией в Россию. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на слова адвоката, священника отделили от сокамерников и обездвижили для того, чтобы он не смог причинить себе вред.

Юрист выразил надежду на то, что подобная мера была принята лишь на пару часов, однако заявил, что его подзащитный мог провести в столь неудобном состоянии всю ночь.

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