Сегодня стало известно, что один из главных соборов Франции - Нотр-Дам (собор Парижской Богоматери) - мог взлететь на воздух.

Рядом со зданием полицейские обнаружили автомобиль, заполненный газовыми баллонами. Как сообщает сегодня агентство Reuters, машина у собора Парижской Богоматери была найдена еще 3 сентября, согласно последней информации, она стояла на парковке.

В полиции уточнили, что взрывных устройств в автомобиле не было. Владелец транспортного средства задержан, выясняются все обстоятельства случившегося.

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