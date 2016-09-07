В украинском Ивано-Франковске сгорела машина миссии ОБСЕ. Видеоролик с пожаром выложен в сеть YouTube пользователем под ником galka.if.ua. «Галка» обращает внимание на то, что причиной возгорания стал поджог.

Автомобиль подожгли вечером минувшего вторника, 6 сентября. Очевидцы говорят, что к машине ОБСЕ Nissan Patrol подошел неизвестный мужчина в капюшоне, положил на капот пакет, поджег его и затем скрылся. Все описанное зафиксировали камеры видеонаблюдения на соседних домах.

Огонь мгновенно распространился и перекинулся на другое авто. К счастью, обошлось без пострадавших, личность поджигателя пока не установлена, полиция его разыскивает.