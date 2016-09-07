Группа лиц в белых касках и медицинских масках врывается в офис редакции и распыляет огнетушители, - видеокамеры «слепнут». Так начинается видеоролик, попавший в сеть и передающий пожар в «Интере».

Украинский телеканал "Интер" опубликовал записи с камер видеонаблюдения в день пожара, - эти записи уже пытались похитить сторонники радикалов, что устроили пожар. Видеоролик размещен на YouТube-канале программы "Подробности" (это передача, которую транслирует «Интер»).

Камеры не зафиксировали, кто и как поджег студию, но видно, как вспыхивает пост охраны и вестибюль помещения.

Минувшим вечером министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пенял "Интеру", что редакция якобы не предоставила записи с камер, а когда они были изъяты, то оказались "залитыми водой".

Украинское следствие «намекает» на то, что поджог устроили сами работники редакции.

Напомним, 4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляжной форме и масках установили палатки и скандировали лозунги, обвиняющие сотрудников редакции в пророссийских взглядах.

Евросоюз потребовал независимого расследования нападения на "Интер".