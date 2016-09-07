Турист из России погиб в Норвегии

Трагедия произошла накануне с лодкой, арендованной группой туристов из РФ. На борту судна в момент случившегося находились пять человек.

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