Президентство Трампа реально: Клинтон не набирает необходимого числа голосов

Президентство миллиардера Дональда Трампа становится все более реальным.

Согласно последней информации, его ключевой оппонент - Хиллари Клинтон - не набирает необходимого количества голосов для победы на выборах, которые 8 ноября состоятся в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в пятидесяти штатах страны провело издание The Washington Post совместно с социологической компанией SurveyMonkey.

Клинтон лидирует с отрывом в четыре процентных пункта и более в двадцати штатах и округе Колумбия. Таким образом она получает лишь 244 голоса избирателей из необходимых 270. Уточняется, однако, что главная схватка экс-госсекретаря с Дональдом Трампом за кресло президента еще впереди.

Читайте также:

Дональд Трамп о демократах Хиллари Клинтон: "Ну, тупые!"

Хиллари Клинтон оценила умственные способности Дональда Трампа



