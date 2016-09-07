Украина намерена бойкотировать ЧМ-2018 в России

В среду, 7 сентября, источник в Федерации футбола Украины сообщил, что сборная страны в случае квалификации в отборочном туре намерена бойкотировать чемпионат мира, который состоится в России в 2018 году.

Собеседник газеты "Известия", который знаком с ситуацией в ФФУ, отметил, что власти Украины и целый ряд чиновников в настоящий момент всерьез рассматривают бойкотирование ЧМ-2018. Вероятно, страна добровольно откажется от участия в финальной части состязания, если украинские спортсмены пройдут.

Интересно, что вице-президент украинской футбольной федерации Игорь Кочетов не исключил такую вероятность, но заметил, что обсуждать этот вопрос пока рано.

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