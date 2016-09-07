Сегодня Apple проведет презентацию нового iPhone

В среду, 7 сентября, американская компания Apple представит новые модели долгожданного смартфона iPhone 7.

Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени в комплексе Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско. Как сообщает ТАСС, эксперты уже выяснили, что на рынке появятся сразу две новые модели гаджета - iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Первый смартфон будет обладать экраном размером 4,7 дюйма и 2 гб оперативной памяти, а второй — экраном 5,5 дюйма и 3 гб оперативной памяти.

Ранее сообщалось, что в новой версии iPhone не предусмотрен традиционный 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

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