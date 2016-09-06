ОБСЕ ответила на сообщения Басурина: все виноваты

Украинские военные и самопровозглашенные ДНР/ЛНР не полностью отвели запрещенное минскими соглашениями вооружение от линии соприкосновения в Донбассе и вина за это лежит на обеих сторонах конфликта.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook. В СММ отметили, что данное заявление распространено в ответ на комментарий Эдуарда Басурина, который обвинил украинских военных в том, что они продолжают концентрировать силы и средства на отдельных участках линии соприкосновения, в частности, танки и минометы.

"Стороны договорились об отводе и, как зафиксировано в ежедневных отчетах СММ, они не смогли это сделать", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

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