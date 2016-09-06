К российским границам и базам за день приблизились 5 самолетов-разведчиков НАТО

Пять американских самолетов-разведчиков и один немецкий приближались к границам России на Черном и Балтийском морях и к базам в Сирии, сообщили западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.

Маршруты полетов самолетов пролегают близ побережья Сирии в непосредственной близости от авиабазы «Хмеймим», на которой размещается группировка ВКС России, и порта Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ.

Такую активность связывают с учениями «Кавказ-2016».

О начавшемся учении сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что оно будет проходить на полигонах ЮВО, акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в учениях будут задействованы около 12,5 тыс. военнослужащих (из отдельных соединений и воинских частей сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота и воздушно-десантных войск), а также авиация, боевая техника и корабли.

Читайте также:

Стратегический самолет-разведчик RC-135V ВВС США был замечен у российской границы на западе страны в конце июля. Американский военный самолет подлетел к границам Калининградской области.

Самолет-разведчик США стоимостью $86 млн ни разу не поднялся в воздух.