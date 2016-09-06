В Букингемский дворец прилетел вертолет с медиками. Туристы в панике

Вертолет скорой помощи приземлился у резиденции королевы Великобритании в Лондоне. В соцсетях появились сообщения с хештегом #Божеспасикоролеву (#GodsavetheQueen). У дворца - большое количество полицейских.

Среди многочисленных туристов тут же начались разговоры, что что-то случилось с королевой. Напомним, Главе британской короны Елизавете II в этом году исполнилось 90 лет. Ее мужу, герцогу Филиппу Эдинбургскому, - 95.

По информации местных СМИ, переполох был вызван происшествием с велосипедистом - его сбил автомобиль недалеко от дворца и он получил серьезные травмы, поэтому и был вызван вертолет.

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