Михаил Саакашвилли разочаровал Европу: прогрессивный прозападный политик не может делать провокационные заявления в отношения какой-либо национальности в столь деликатный момент, пишет журнал Foreign Policy.

По мнению автора статьи, губернатор Одесской области «показал свою тёмную и опасную сторону», прокомментировав недавний межнациональный конфликт в Лощиновке на почве убийства ребёнка. Саакашвили заявил, что полностью разделяет возмущение жителей по поводу «притона, устроенного проживающими в селе антисоциальными элементами», под которыми он имел в виду цыганскую общину. Его заявление поддержал и пресс-секретарь одесского МВД Зураб Хвистани словами, что хотя презумпцию невиновности необходимо уважать, «каждый украинец и одессит понимает, что члены общины ромов вовлечены в торговлю наркотиками».

Реакция одесских властей и местных жителей выглядит недружелюбной на фоне участия Одессы в конкурсе украинских городов на проведение «Евровидения-2017», считает журналист Foreign Policy. Начисто забыв, видимо, о событиях шестилетней давности, когда из одной только Франции правительство Николя Саркози насильно выдворило более 700 цыган, не считая последовавших аналогичных акций в Италии, Литве, Чехии и других странах Европы.

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