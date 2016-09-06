СМИ: актриса Майли Сайрус умерла в связи с передозировкой?

Некоторые западные СМИ сообщили о смерти скандальной американской актрисы Майли Сайрус, ставшей известной благодаря сериалу “Ханна Монтана”. Издания ссылались на источник в окружении звезды, заявивший, что тело Сайрус было найдено в ее доме.

Как утверждали СМИ, речь не идет о преднамеренном убийстве. В качестве причины смерти называлась передозировка таблетками, которая привела к тому, что Сайрус захлебнулась в собственной ванне.

Как стало известно после расследования, проведенного порталом Hollywood Life, все это не более чем фейк, распространенный с целью повышения посещаемости. В данный момент жизни и здоровью актрисы ничего не угрожает.

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