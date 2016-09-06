Китаец взорвал себя, пока разводился с женой

В Китае местный житель взорвал себя напротив здания суда. Причиной послужили споры с женой по бракоразводному процессу.

Это произошло в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая.

Местные власти рассказали журналистам, что супруги Вэн и Чэн Моумоу встретились около зала суда, где должны были начаться слушания о расторжении их брака. Мужчина и женщина поссорились, после чего супруг привел в действие бомбу небольшой мощности.

Но ее оказалось достаточно, чтобы Вэн Моумоу скончался на месте. Ещё два человека, в том числе и его жена, получили небольшие ранения.

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