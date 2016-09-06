Китаец взорвал себя, пока разводился с женой

СРОЧНО
|11:54  В Москве на мужчину с ребенком напал безработный |11:54  Путин поработал на G20 на благо российской экономики |11:29  Уильямс стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема |11:26  В Полтавской области цыгане гнались за детьми, угрожая им топорами |11:10  Cборная Косова провела первый в истории страны матч под эгидой ФИФА и УЕФА |10:35  ЦСКА разрешили проводить матчи группового турнира Лиги чемпионов на новой арене |08:42  В Иркутске пассажирский автобус врезался в рекламный щит: погибла женщина |08:25  В Уфе охранник больницы убил коллегу |07:29  В Улан-Удэ женщина была насмерть забита табуреткой на глазах у детей |05.09 22:55  Житель Ялты, совершивший акт самосожжения, умер в больнице |05.09 21:32  В Польше разрушили кладбище советских солдат |05.09 20:47  В Москве вспыхнул автобус |05.09 20:20  Путин завил, что Россия будет поддерживать "нормандский формат" |05.09 19:45  Владимир Путин: Япония уже отказалась от спорных островов |05.09 19:38  Путин: Россию устраивает "несправедливая" цена на нефть |05.09 19:29  Путин посетит Самарканд, чтобы почтить память Ислама Каримова |05.09 18:54  Слуцкий не считает Россию футбольной страной |05.09 18:08  Путин тапками успокоил журналистов, не поделивших микрофон |05.09 17:37  Зачем Лионель Месси поменял имидж, изменившись до неузнаваемости (ФОТО) |05.09 17:12  В Москве голый мужчина в жилетке гаишника пытался останавливать машины |05.09 17:08  В ближайшие годы доходы федерального бюджета могут упасть до минимума |05.09 16:46  Женщина получила 16 лет за то, что "заказала" сына своего любовника |05.09 16:23  Путин назвал Египет приоритетным партнером и надежным другом России |05.09 16:18  Западные СМИ: в России сельское хозяйство прибыльнее торговли оружием |05.09 15:35  Тереза Мэй "нажала" на Путина, но он выдержал |05.09 15:17  ЦСКА разрешили проводить матчи группового турнира Лиги чемпионов на новой арене |05.09 14:55  В Москве женщину сбил пассажирский автобус |05.09 14:49  Саудовская Аравия договорилась с Россией о сдерживании нефтедобычи |05.09 13:54  В 2015 году Россия была на втором месте по финансированию WADA |05.09 13:30  В Петербурге столкнулись мусоровоз и лось

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Китаец взорвал себя, пока разводился с женой

6 сентября 2016, 10:11 [ «АН-онлайн» ]

Китаец взорвал себя, пока разводился с женой

В Китае местный житель взорвал себя напротив здания суда. Причиной послужили споры с женой по бракоразводному процессу.

Это произошло в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая.

Местные власти рассказали журналистам, что супруги Вэн и Чэн Моумоу встретились около зала суда, где должны были начаться слушания о расторжении их брака. Мужчина и женщина поссорились, после чего супруг привел в действие бомбу небольшой мощности.

Но ее оказалось достаточно, чтобы Вэн Моумоу скончался на месте. Ещё два человека, в том числе и его жена, получили небольшие ранения.

Читайте также: 

Одной из причин разводов назвали фильмы особой категории

РПЦ советует не участвовать в празднике девственности в Кабардино-Балкарии

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АМ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

В Москве на мужчину с ребенком напал безработный

В Москве на мужчину с ребенком напал безработный

Московская полиция задержала безработного мужчину, который напал на человека с младенцем. 25-летний задержанный нигде не работает. Как стало известно позже, пострадавший вышел днем погулять со своим ребенком.

//В мире

Президент Филиппин извинился перед Обамой за "сукиного сына"

Президент Филиппин извинился перед Обамой за "сукиного сына"

Лидер Филиппин выступил с покаянным заявлением. Он сказал, что сожалеет о том, что столь резко высказался против президента США Барака Обамы, подчеркнув, что его комментарии были истолкованы как личный выпад.

//В мире

ДНР планирует потребовать от Украины выплаты пенсий для жителей Донбасса

ДНР планирует потребовать от Украины выплаты пенсий для жителей Донбасса

Представители ДНР собираются затронуть вопрос о выплатах пенсий гражданам, проживающим на территории Донбасса, на переговорах в Минске. Об этом сообщил политический представитель республики Денис Пушилин.

//Общество

Минюст: физическая сила против заключенных применяется на законных основаниях

Минюст: физическая сила против заключенных применяется на законных основаниях

Минюст РФ по итогам 2015 года подготовил доклад об исполнении международной Конвенции против пыток, согласно которому физическая сила в отношении заключенных в большинстве случаев была применена законно.

//Криминал

После скандала о взятках Слободин ушел с поста гендиректора "Вымпелкома"

После скандала о взятках Слободин ушел с поста гендиректора "Вымпелкома"

Вслед за известием о том, что гендиректор компании «Вымпелком» Михаил Слободин стал фигурантом дела о подкупе руководства Коми, последовала его добровольная отставка. Сейчас топ-менеджер находится в командировке во Франции.

//Здоровье

Минздрав объявил о начале вакцинации от вируса гриппа

Минздрав объявил о начале вакцинации от вируса гриппа

Как сообщил Олег Салагай, возглавляющий департамент общественного здоровья Минздрава, в России началась вакцинация граждан от гриппа. К концу сентября планируется полностью завершить поставки вакцины в регионы.

//Общество

Крупнейшая в мире авиакомпания больше не будет летать в Россию

Крупнейшая в мире авиакомпания больше не будет летать в Россию

Крупнейшая в мире авиакомпания Delta Airlines прекращает полеты в Россию. Последним рейсом американской авиакомпании станет Москва — Нью-Йорк. Вылет состоится в 13:45 мск во вторник, 6 сентября.

//Наука

Учёные нашли рецепт долголетия

Учёные нашли рецепт долголетия

Итальянские ученые выяснили, что ещё приводит к увеличению продолжительности жизни человека. Оказалось, что этот фактор - хорошая микроциркуляция, то есть, доставка в ткани содержащихся в крови веществ.

//Общество

На премьеру фильма о папе римском две манекенщицы пришли без белья

На премьеру фильма о папе римском две манекенщицы пришли без белья

Гости Венецианского кинофестиваля были шокированы откровенными нарядами двух итальянских манекенщиц на премьере "Молодого папы". Экстравагантные платья демонстрировали отсутствие на девушках нижнего белья.

//Экономика

Путин поработал на G20 на благо российской экономики

Путин поработал на G20 на благо российской экономики

Положительные тенденции отмечаются в российской экономике после проведения саммита Большой восьмерки. Так, соглашение с Саудовской Аравией относительно рынка нефти привело к росту цен на нефть.

//В мире

Fox News: Россия одурачила Обаму, а Китай откровенно нахамил

Fox News: Россия одурачила Обаму, а Китай откровенно нахамил

Популярный американский информационный канал Fox News внимательно следит за падением рейтингов действующего американского лидера Барака Обамы, чей президентский срок подходит к концу.

//Новости ADWILE

//Общество

«ВКонтакте» перестала делиться музыкой правообладателей

«ВКонтакте» перестала делиться музыкой правообладателей

Аудиозаписи правообладателей в соцсети «ВКонтакте» можно будет слушать только на её собственных музыкальных приложениях. На сторонних для iOS, Android или Windows только свободно распространяемые записи.

//Спорт

Уильямс стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема

Уильямс стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема

Американская теннисистка, первая ракетка мира Серена Уильямс побила рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед в матчах на турнирах серии Большого шлема, выиграв свой 308 матч.

//В мире

Жители Новой Зеландии ленятся, власти приглашают трудолюбивых россиян

Жители Новой Зеландии ленятся, власти приглашают трудолюбивых россиян

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, что зеленой стране необходимы мигранты, так как местные жители в большинстве своем ленивые наркоманы, и это могут подтвердить работодатели.

//Происшествия

В Полтавской области цыгане гнались за детьми, угрожая им топорами

В Полтавской области цыгане гнались за детьми, угрожая им топорами

В селе Макуховка произошло нападение на детей. Вооруженные топорами цыгане напали на нескольких юных сельчан. Пострадали в том числе и вставшие на их защиту взрослые, один из жителей попал в больницу.

//Спорт

Cборная Косова провела первый в истории страны матч под эгидой ФИФА и УЕФА

Cборная Косова провела первый в истории страны матч под эгидой ФИФА и УЕФА

Сборная Косова провела дебютный матч под эгидой ФИФА и УЕФА в рамках 1-го тура квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года - команда в гостях сыграла вничью (1:1) со своим соперником по группе I, Финляндией.

//В мире

Более 20 вузов РФ вошли в список лучших университетов мира

Более 20 вузов РФ вошли в список лучших университетов мира

Опубликован международный рейтинг лучших вузов 2016 года. В престижный топ попали сразу 22 российских вуза. Лучшим российским университетом стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

СМИ: актриса Майли Сайрус умерла в связи с передозировкой?

СМИ: актриса Майли Сайрус умерла в связи с передозировкой?

Некоторые западные СМИ сообщили о смерти Майли Сайрус, ставшей известной благодаря сериалу “Ханна Монтана”. Издания ссылались на источник в окружении звезды, заявивший, что тело Сайрус было найдено в ее доме.

//В мире

Американцы купили "Смешариков"

Американцы купили "Смешариков"

Американская компания Shout! Factory купила права на показ двух полнометражных российских мультфильмов: "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики. Начало". Мультфильмы будут показывать в кинотеатрах.

//Образование

Подсчитано число неграмотных жителей нашей планеты

Подсчитано число неграмотных жителей нашей планеты

Организация ЮНЕСКО подсчитала число жителей планеты, до сих пор не умеющих читать, считать и писать. Цифра ошеломляющая: не менее 758 млн взрослых людей, из которых большинство составляют женщины.

//В мире

Путин почтил память Ислама Каримова

Путин почтил память Ислама Каримова

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Самарканд, чтобы лично почтить память Ислама Каримова. Он посетил кладбище Хазрати Хизр, где был похоронен президент Узбекистана, и возложил цветы к его могиле.

//В мире

Китаец взорвал себя, пока разводился с женой

Китаец взорвал себя, пока разводился с женой

В Китае местный житель взорвал себя напротив здания суда. Причиной послужили споры с женой по бракоразводному процессу. Это произошло в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая.

//Происшествия

В Челябинске пьяный незнакомец изнасиловал и покусал женщину

В Челябинске пьяный незнакомец изнасиловал и покусал женщину

В одном из домов района ЧГРЭС в Челябинске местная жительница обнаружила в подъезде пьяного мужчину. Она решила ему помочь, но незнакомец набросился на нее, избил, изнасиловал и покусал.

//Новости партнеров

//В мире

В Киеве порезали националиста, сорвавшего с ребенка георгиевскую ленту 9 мая

В Киеве порезали националиста, сорвавшего с ребенка георгиевскую ленту 9 мая

В Киеве неизвестный с ножом напал на мужчину в военной форме. Мужчина с ножом подбежал к своей жертве сзади, когда она спускалась в подземный переход. Преступник нанес пострадавшему восемь ударов в живот.

//Культура

Роулинг планирует приурочить три новых новеллы к началу учебного года в Хогвартсе

Роулинг планирует приурочить три новых новеллы к началу учебного года в Хогвартсе

Серия новелл Джоан Роулинг, повествующих о жизни в школе волшебства, будет доступна в электронном виде на тематическом портале Pottermore. Премьера будет приурочена к началу учебного года в Хогвартсе.

//Общество

Фотоконкурс на лучший вид Петербурга

Фотоконкурс на лучший вид Петербурга

Появление мобильных телефонов с фотоаппаратом совершил революцию в этом виде творчества. Смартфон стал мощным толчком во всеобщем увлечении фотографией. Естественно,что в магазинах появились великолепные цифровые фотокамеры...

//Криминал

Глава Копейска признался в получении крупных взяток и поехал домой

Глава Копейска признался в получении крупных взяток и поехал домой

Глава города Копейска Челябинской области Вячеслав Истомин на днях был выпущен из СИЗО под домашний арест после признания вины в получении взяток в особо крупном размере. Он заключил досудебное соглашение.

//Происшествия

В Иркутске пассажирский автобус врезался в рекламный щит: погибла женщина

В Иркутске пассажирский автобус врезался в рекламный щит: погибла женщина

Скончалась одна из пассажирок автобуса, который в Иркутске врезался в рекламную конструкцию. Инцидент произошел 1 сентября. В больницах на сегодняшний день до сих пор остаются 14 людей, среди них дети.

//Происшествия

В Уфе охранник больницы убил коллегу

В Уфе охранник больницы убил коллегу

В Уфе подрались двое мужчин, выполнявших обязанности охранников инфекционной больницы. Инцидент произошел во время их дежурства. Вспыхнувшая ссора переросла в драку, и один из охранников ударил другого ножом.

//В мире

Трамп изменил свое мнение насчет нелегальных мигрантов

Трамп изменил свое мнение насчет нелегальных мигрантов

Дональд Трамп заявил, что, став президентом США, возможно предоставит американское гражданство нелегальным мигрантам. Согласно разным подсчетам, таких в Америке насчитывается более 11 миллионов человек.

//В мире

Обама отменил встречу с президентом Филиппин из-за оскорблений

Обама отменил встречу с президентом Филиппин из-за оскорблений

Встреча Родриго Дутерте, занимающего пост президента Филиппин, с главой США Бараком Обамой была отменена. На такой шаг американского лидера толкнули нелицеприятные слова, которые позволил себе Дутерте.

//Происшествия

В Улан-Удэ женщина была насмерть забита табуреткой на глазах у детей

В Улан-Удэ женщина была насмерть забита табуреткой на глазах у детей

Мужчина забил свою жену табуреткой на глазах своих дочерей. Инцидент произошел в Железнодорожном районе города Улан-Удэ, где семья с двумя детьми (три и семь лет) проживала на съемной квартире.

//В мире

Клинтон переживает из-за того, что Россия "вмешивается в процесс выборов"

Клинтон переживает из-за того, что Россия "вмешивается в процесс выборов"

Хиллари Клинтон заявила, что ее беспокоят "достоверные данные" о вмешательстве России в процесс выборов в США. Бывшая первая леди подчеркнула, что и демократы, и республиканцы должны быть обеспокоены.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры