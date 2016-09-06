Путин почтил память Ислама Каримова

Как было запланировано ранее, российский лидер прибыл в Самарканд, чтобы лично почтить память Ислама Каримова. Он посетил кладбище Хазрати Хизр, где два дня назад был похоронен узбекистанский президент, и возложил букет роз к его могиле.

Ранее Владимир Путин выступил с заявлением, в котором отметил, что почивший президент Каримов сохранял стабильное положение в Узбекистане и способствовал развитию страны.

Напомним, плотный график не позволил российскому президенту прибыть на церемонию похорон Каримова, вместо него со стороны Российской Федерации присутствовал Дмитрий Медведев, занимающий пост премьр-министра.

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