В Киеве порезали националиста, сорвавшего с ребенка георгиевскую ленту 9 мая

В Киеве неизвестный с ножом напал на мужчину в военной форме.

Инцидент был снят на камеру наружного наблюдения. Позже видео опубликовали на странице группы "Евромайдан" в Facebook.

Мужчина с ножом подбежал к своей жертве сзади, когда она спускалась в подземный переход. Преступник нанес пострадавшему восемь ударов в живот. Раненый - Виталий Регор, добровлец Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

Он "прославился" раньше - 9 мая этого года во время шествия "Бессмертного полка" в украинской столице Регор напал на маму с дочкой, у которых были георгиевские ленточки. Он сорвал их и поджег.

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