Под Одессой произошла массовая драка из-за урожая семечек

Конфликт в Кодымском районе Одесской области со стрельбой и поножовщиной произошел… из-за урожая семечек. Урожай местного предприятия в селе Пирожная пытались захватить вооруженные люди, но им дали отпор.

В селе Пирожная уродился славный подсолнух, выращенный на поле в полмиллиона гектаров одноименным ООО "Пиріжнянське". Селяне вывели в поле комбайн, чтобы собрать урожай, но машину попытались захватить неизвестные люди, - завязалась драка с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Очевидцы сообщают, что спортивного вида молодые люди бросали в селян взрывпакеты, стреляли и угрожали. Дерущихся разнял только прибывший наряд полиции. Однако, о задержанных не сообщается: молодые спортивные люди сели на машины (автомобилей было 13) и скрылись.