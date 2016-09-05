Для владельцев iPhone 4 есть плохая новость

Для владельцев смартфонов iPhone 4 сегодня появилась плохая новость.

С 13 сентября текущего года компания Apple прекращает сервисную поддержку смартфона, поскольку он попал в раздел "Устаревшие продукты". Как сообщает "Коммерсантъ", устаревшими считаются гаджеты, которые были сняты с производства от пяти до семи лет назад.

Сейчас в этом списке находятся iPhone 3G и iPhone 3GS, а с сентября перечень пополнится 20-дюймовым iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini (середина 2010 года) и Mac mini Server (середина 2010 года).

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