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//В мире

Google вновь хочет судиться с ФАС

5 сентября 2016, 10:47 [ «АН-онлайн» ]

Google вновь хочет судиться с ФАС
фото: pixabay.com

Компания Google подала очередное исковое заявление против Федеральной антимонопольной службы.

Данную информацию предоставил в понедельник, 5 сентября, Арбитражный суд Москвы - дело уже есть в картотеке. Google требует признать решения и действия или бездействие ФАС незаконными, однако четкая суть претензий и объем требований не уточняется, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба по жалобе поисковой системы "Яндекс" признала, что Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. нарушили закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10). 

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