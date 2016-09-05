Хиллари Клинтон назвали самым бесчестным кандидатом за полвека

Самым бе6счестным за полвека в США и недостойным руководить страной назвал сегодня кандидата в президенты Хиллари Клинтон губернатор штата Индиана и кандидат в вице-президенты от республиканцев Майк Пенс.

Так он прокомментировал опубликованную ФБР стенограмму допроса Клинтон по поводу использования личного компьютерного сервера, вместо рабочего, для электронной переписки в годы ее бытности госсекретарем США. Как утверждает Пенс, Клинтон пыталась скрыть от общества свои действия, связанные с функциями госсекретаря США и работой благотворительного фонда ее мужа Билла. Поскольку Хиллари пока не избрана президентом, уйти в отставку из-за скандала, как Никсону, ей вряд ли грозит. Однако на голосование повлиять публикация может.

Кроме того, Пенс снова выступил с резкой критикой политики Обамы и Клинтон, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где ситуация стала неконтролируемой, а также пообещал изменить позицию страны в отношении мигрантов. В частности, работать с арабскими странами по созданию безопасных территорий для беженцев у них, а не в Европе и США.

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