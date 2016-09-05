Обнаружено самое старое дерево в Европе

Группа ведущих исследователей из Университета Стокгольма совместно с учеными из Университета Майнца и экспертами Университета штата Аризона обнаружили самое старое живое дерево на территории Европы.

Обнаруженная в горах Пинд на границе Греции и Албании Боснийская сосна, которой присвоили имя Адонис, растет уже более 1075 лет. Дерево являлось свидетелем ключевых событий, которые определяли историю, в частности, наблюдало расцвет Византийской империи, затем ее падение. В год своего 1000-летия Адонис "наблюдал" начало Великой Отечественной войны.

Как отмечает издание "Коммерсант", данная находка является крайне важной не только с точки зрения дендрологии - она способна помочь в изучении климата на протяжении многих веков.

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