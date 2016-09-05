Предприниматель из КНР потратил 325 миллионов долларов на покупку авиалайнера Boeing 787 Dreamliner для личного пользования,100 миллионов долларов из этой суммы ушли на оборудование самолета под прихоти клиента.

Например, борт самолета поделен на гостиную, кухню, столовую, спальню и медицинский кабинет. Мебель сделана из специальных материалов по заказу, сообщает Международное радио Китая (CRI).

Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский самолёт, разработанный американской компанией Boeing Commercial Airplanes. Максимальное количество пассажиров (в одноклассовой конфигурации): от 250 до 330.

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