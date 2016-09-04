Выборы в Германии: партия Меркель - на последнем месте

Местные выборы в земле Мекленбург-Передняя Померания (северо-восток Германии) принесли неожиданный и весьма показательный результат: партия Ангелы Меркель ХДС набрала 19% голосов, оказавшись на третьем месте.

Второе место на выборах взяла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Эта партия привлекла избирателей тем, что критиковала власти Германии, которые не справляются с миграционным кризисом.

АдГ, созданная лишь два года назад, получила на выборах 21% голосов, оказавшись на втором месте после самой крупной лево-центристской Социал-демократической партии (СДПГ), набравшей 30,5% голосов.

Политологи оценивают эти выборы как решающую проверку перед проведением в 2017 году всеобщих выборов, на которых, по мнению специалистов, Меркель ничего хорошего ждать не стоит.