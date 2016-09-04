Военные Украины готовятся применить химоружие в Донбассе - ДНР

Разведка самопровозглашенной ДНР располагает данными о подготовке украинских силовиков к использованию химоружия в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Идет подготовка генеральным штабом ВСУ под руководством Виктора Муженко плана применения химического оружия в Донбассе, сообщил Басурин. На аэродроме под Красноармейском зафиксированы факты разгрузки на сельскохозяйственные склады, ранее используемые для хранения химикатов, контейнеров с химическим веществом, передает его слова РИА Новости.

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