Бывший таджикский омоновец стал военным руководителем террористов

Полковник Гулмурод Халимов, ранее командовавший ОМОНом в Таджикистане, стал руководителем по военным вопросам в запрещенной в РФ группировке ИГ. На этом посту у боевиков он сменил убитого ранее Тархана Батирашвили.

Террористы не делали официального объявления по этому поводу, поскольку опасаются, что в этом случае по Халимову будет нанесен удар. Считается, что большинство главарей группировки скрываются в Сирии.

Халимов примкнул к террористам в 2015 году, после того, как бежал из Таджикистана. Он заявил, что не может больше оставаться в государстве, нравы в котором не соответствуют его ценностям и призвал соотечественников тоже присоединиться к боевикам.

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