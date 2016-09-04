Двое граждан Украины предстали перед польским судом за нацистское приветствие

Польский суд вынес приговор двум гражданам Украины, обвинявшимся в осквернении памятника и публичной пропаганде фашизма. В качестве меры наказания суд вынес решение о десятимесячном лишении свободы условно и штрафу в полторы тысячи злотых (почти тридцать тысяч рублей).

Инцидент случился на территории бывшего концлагеря Майданек три месяца назад. Два молодых человека (19 и 21 год) фотографировались на фоне Памятника борьбы и мученичества, поднимая руки в нацистском приветствии. Их поведение было замечено охраной территории. Охранники обратились в полицию.

Оба молодых человека признали вину, однако прокуратура не согласилась с решением суда. Дело будет повторно рассмотрено, молодым людям грозит лишение свободы до двух лет.

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