Скончалась рекорсменка по продолжительности жизни

В Китае умерла Фу Суцин, считавшаяся старейшим в мире человеком. Не так давно, в августе, женщина отметила свой сто девятнадцатый день рождения.

Как сообщила СМИ одна из правнучек рекордсменки, в последнее время ее здоровье сильно ухудшилось. Накануне утром китаянка отказалась от завтрака, сославшись отсутствие аппетита, а по прошествии малого времени родственники нашли ее мертвой.

Фу Суцин не была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая женщина на планете, вместо нее значится умершая в мае американка. Продолжительность жизни Сузанны Мушатт Джонс составила сто семнадцать лет.

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